Москва2 сен Вести.Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии о временной либерализации торговли с Арменией сроком на два года. При этом документ предусматривает защитные меры для европейского рынка, а Армения, в свою очередь, не должна вводить ограничения на доступ товаров из ЕС на свой рынок. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В Совете ЕС заявили, что решение принято в контексте противостояния с Россией. Там также подчеркнули, что одним из условий является отсутствие ограничений для экспорта европейских товаров в Армению.

По данным Совета ЕС, новые меры позволят либерализовать торговлю примерно 80% экспортной продукции Армении. При этом решение сопровождается рядом условий и защитных механизмов, которые должны защитить рынок ЕС, если поставки из Армении начнут негативно влиять на европейских производителей.

Евросоюз также пообещал в течение двух лет открыть свой рынок для 99% свежих фруктов, овощей и растений, которые Армения поставляет в Россию.

Вместе с тем Армения должна будет соблюдать санитарные нормы ЕС, не допускать ценовой конкуренции с европейскими производителями и придерживаться правил о защищенных географических наименованиях. В частности, это означает, что армянский коньяк не сможет продаваться в ЕС под таким названием.

Теперь решение должен одобрить Европарламент.