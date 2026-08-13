В Минсельхозе назвали условия для открытия импорта из Армении Минсельхоз обозначил условия возобновления импорта продукции из Армении

Москва13 авг Вести.Минсельхоз России назвал безопасность сельхозпродукции важнейшим условием для открытия импорта Россией товаров из Армении, в отношении которых сейчас действуют ограничения.

Глава российского Минсельхоза Оксана Лут и министр экономики Армении Геворг Папоян затронули тему взаимодействия Москвы и Еревана в сфере агропромышленного комплекса.

Российский министр указала, что абсолютным приоритетом для России выступает соответствие ввозимых в страну товаров ветеринарным и фитосанитарным правилам ЕАЭС.

Обеспечение безопасности сельхозпродукции, включая использование армянскими производителями собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок и другие обязательные требования, является важнейшим условием возобновления импорта товаров, в отношении которых в настоящее время действуют ограничения говорится в сообщении ведомства

Ранее Москва ограничила ввоз ряда товаров из Армении из-за выявленных нарушений. Мера коснулась, в частности, минеральной воды, алкогольных напитков, овощей, фруктов и молочной продукции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что Ереван продолжит диверсифицировать экспорт даже после полного снятия российских ограничений.