Москва13 авгВести.Минсельхоз России назвал безопасность сельхозпродукции важнейшим условием для открытия импорта Россией товаров из Армении, в отношении которых сейчас действуют ограничения.
Глава российского Минсельхоза Оксана Лут и министр экономики Армении Геворг Папоян затронули тему взаимодействия Москвы и Еревана в сфере агропромышленного комплекса.
Российский министр указала, что абсолютным приоритетом для России выступает соответствие ввозимых в страну товаров ветеринарным и фитосанитарным правилам ЕАЭС.
Обеспечение безопасности сельхозпродукции, включая использование армянскими производителями собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок и другие обязательные требования, является важнейшим условием возобновления импорта товаров, в отношении которых в настоящее время действуют ограниченияговорится в сообщении ведомства
Ранее Москва ограничила ввоз ряда товаров из Армении из-за выявленных нарушений. Мера коснулась, в частности, минеральной воды, алкогольных напитков, овощей, фруктов и молочной продукции.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что Ереван продолжит диверсифицировать экспорт даже после полного снятия российских ограничений.