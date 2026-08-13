Пашинян заявил о продолжении диверсификации экспорта Армении Пашинян: снятие ограничений РФ не повлияет на диверсификацию экспорта Армении

Москва13 авг Вести.Армения продолжит диверсифицировать экспорт даже после полного снятия Россией ограничений на ввоз армянской продукции. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге.

По его словам, зависимость внешней торговли от одного направления создает риски для страны. Поэтому Ереван намерен продолжать работу по расширению экспортных рынков независимо от условий торговли с Россией.

Даже если на все 100% будут открыты, то есть вернемся к тому изначальному состоянию, от этого наша повестка не поменяется сказал Пашинян

Ранее Россия ограничила импорт ряда армянских товаров из-за выявленных нарушений. Ограничения затронули, в частности, минеральную воду, алкогольные напитки, овощи, фрукты и молочную продукцию.