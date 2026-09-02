Оверчук: Армении нужно провести референдум и определиться с ЕС и ЕАЭС

Армении посоветовали окончательно определиться между ЕС и ЕАЭС Оверчук: Армении нужно провести референдум и определиться с ЕС и ЕАЭС

Москва2 сен Вести.Армении следует провести референдум и определиться, где хочет быть Армения – с Евросоюзом или остаться членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое мнение ИС "Вести" озвучил вице-премьер Алексей Оверчук.

Он отметил, что в Высшего Евразийского экономического совета с четырьмя главами государств-членов ЕАЭС властям Армении данный момент был озвучен.

Четыре руководителя стран разделяют мнение, что Армении следует провести референдум и определиться, где хочет быть Армения - в ЕС или в ЕАЭС. В Армении хорошо понимают, что совмещение членства в Евразийском экономическом союзе и в Европейском Союзе в силу различий в регуляторике невозможно. Поэтому было бы правильно провести референдум и определиться, где они хотят быть заявил Оверчук

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву, чтобы обсудить вопросы выбора Армении по поводу ЕС и ЕАЭС.