Путин пригласил Пашиняна в Москву, чтобы обсудить вопросы выбора Армении Путин сообщил, что пригласил Пашиняна в Москву

Москва1 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву, чтобы обсудить вопросы выбора Армении по поводу ЕС и ЕАЭС. Об этом глава государства сообщил на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

Президент России подчеркнул, что решение "двигаться в сторону ЕС" – суверенное решение любой страны, но находиться сразу в двух организациях одновременно невозможно, поскольку у ЕС и ЕАЭС разные технические стандарты, разные фитосанитарные нормы и много других вещей, "которые не совместимы" на сегодняшний день.

Но мы договорились вести диалог в спокойном режиме. Никол Воваевич [Пашинян] предложил провести анализ строгий нашей работы совместной по каждому направлению. Я с этим согласен. Я пригласил его в Москву, чтобы не спеша с ним вдвоем и с его специалистами, и с нашими специалистами из правительства сели и прошлись по каждому пункту заявил Путин

Он добавил, что речь идет об обсуждении абсолютно конкретных вопросов.

Ранее во время встречи с Пашиняном Путин указал ему на то, что движение Армении в сторону вступления в Евросоюз фактически означает намерение выйти из Евразийского экономического союза.