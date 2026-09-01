Москва1 сенВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал переговоры с президентом России Владимиром Путиным как очень хорошие и сообщил, что стороны договорились продолжить диалог в Москве.
Провел очень хорошую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, и договорились продолжить искреннюю беседу в Москве во время моего предстоящего визитасказал Пашинян в видеообращении в своем Telegram-канале
Пашинян подчеркнул, что связи между Ереваном и Москвой чрезмерно важны для двух стран, и РФ "очень бережно относится к этим отношениям".
И Россия во главе с президентом Владимиром Путиным бережно относится к этим отношениям. Но также надо констатировать, что в новой среде, новых условиях эти отношения нуждаются в переформулировании. В результате, уверен, отношения станут более хорошими, более конструктивными, более взаимовыгодными и более теплымизаключил премьер Армении
Ранее Пашинян подтвердил настрой Еревана на развитие партнерства с Москвой.