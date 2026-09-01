Пашинян: договорились с Путиным о продолжении диалога в Москве

Пашинян сообщил о договоренности с Путиным продолжить диалог в Москве Пашинян: договорились с Путиным о продолжении диалога в Москве

Москва1 сен Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал переговоры с президентом России Владимиром Путиным как очень хорошие и сообщил, что стороны договорились продолжить диалог в Москве.

Провел очень хорошую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, и договорились продолжить искреннюю беседу в Москве во время моего предстоящего визита сказал Пашинян в видеообращении в своем Telegram-канале

Пашинян подчеркнул, что связи между Ереваном и Москвой чрезмерно важны для двух стран, и РФ "очень бережно относится к этим отношениям".

И Россия во главе с президентом Владимиром Путиным бережно относится к этим отношениям. Но также надо констатировать, что в новой среде, новых условиях эти отношения нуждаются в переформулировании. В результате, уверен, отношения станут более хорошими, более конструктивными, более взаимовыгодными и более теплыми заключил премьер Армении

Ранее Пашинян подтвердил настрой Еревана на развитие партнерства с Москвой.