Москва1 сенВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил настрой Еревана на развитие партнерства с Москвой. Соответствующее заявление он сделал в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в столице Киргизии.
Мы заинтересованы в дальнейшем углублении наших отношений с Российской Федерациейсказал глава армянского правительства, обращаясь к российскому лидеру
Ранее Путин заявил, что движение Армении в сторону вступления в Евросоюз фактически означает намерение выйти из Евразийского экономического союза.