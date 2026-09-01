Пашинян заявил Путину о заинтересованности Армении в развитии связей с РФ

Пашинян подтвердил желание развивать отношения с РФ Пашинян заявил Путину о заинтересованности Армении в развитии связей с РФ

Москва1 сен Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил настрой Еревана на развитие партнерства с Москвой. Соответствующее заявление он сделал в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в столице Киргизии.

Мы заинтересованы в дальнейшем углублении наших отношений с Российской Федерацией сказал глава армянского правительства, обращаясь к российскому лидеру

Ранее Путин заявил, что движение Армении в сторону вступления в Евросоюз фактически означает намерение выйти из Евразийского экономического союза.