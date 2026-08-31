17:18 31 августа 2026Татьяна РутковскаяПолитикаПесков: Путин и Пашинян обсудят двусторонние отношения РФ и АрменииПесков: Путин и Пашинян обсудят двусторонние отношения РФ и АрменииСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква31 авгВести.Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил ИС "Вести".Читайте такжеКремль: Си и Путин доверяют друг другу, переговоры прошли очень конструктивно15:56 Песков рассказал о темах переговоров Путина и Си Цзиньпина15:54 Песков заявил о важности каждого контакта Путина и Пашиняна19:25 30 авгУшаков рассказал о планируемой встрече Путина и Пашиняна на саммите ШОС19:00 28 авгПесков заявил, что руководство Армении стоит на перепутье12:23 24 июнПесков: Путин и Токаев сами решат, будет ли какое-то заявление по Армении18:25 27 маяПесков: при всем уважении и любви к Армении для нас главное - это Россия17:50 27 маяВ Кремле оценили возможность контактов Путина и Пашиняна в ближайшее время12:39 27 маяПолитика31.08.2026