ЕС потребовал от Армении доступ на ее рынок ЕС готов открыть рынок для Армении, но выставил взамен жесткие условия

Москва2 сен Вести.Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии о временном послаблении торговли с Арменией, уточнив, что взамен Армения не должна вводить ограничений для доступа европейских товаров на свой рынок.

Совет ЕС прямо объявил, что эта мера предпринимается в рамках противостояния с Россией и потребовал "отсутствия ограничений для экспорта товаров ЕС в Армению", сообщает ТАСС.

Эти меры обеспечат либерализацию торговли порядка 80% экспортной продукции Армении заявили в Совете ЕС

Там уточнили, что это решение сопровождается рядом условий, а также включает защитные меры, нацеленные на охрану рынка ЕС в случае, если экспорт из Армении негативно повлияет на европейских производителей.

ЕС пообещал в течение двух лет допустить на свой рынок "99% свежих фруктов, овощей и растений, которые она поставляет в Россию".

В то же время Армении предстоит соблюдать санитарные нормы ЕС, не допускать ценовой конкуренции с европейскими производителями, а также соблюдать принципы защищенных географических названий, то есть армянский коньяк в ЕС продаваться не будет.

На этой неделе в ходе встречи на саммите ШОС в Бишкеке президент России Владимир Путин встретился с премьер‑министром Армении Николом Пашиняном.

Российский президент обозначил принципиальную позицию: если Армения законодательно запустит процедуру вступления в иную международную структуру, это будет расцениваться как фактический выход из Евразийского экономического союза.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что право Армении самостоятельно определять приоритеты внешней политики не ставится под сомнение: стремление республики к сближению с Евросоюзом — законный суверенный выбор. Вместе с тем глава РФ акцентировал важность своевременного прояснения намерений Еревана: от того, насколько быстро Армения сформулирует свою позицию по вопросу вступления в ЕС, зависит выстраивание дальнейших отношений с Москвой.