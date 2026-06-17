В ЕС срочно разрабатывают меры для улучшения торговли с Арменией FT: в ЕС разрабатывают экстренную экономическую помощь экспорту из Армении

Москва17 июн Вести.Европейский союз разрабатывает пакет экономической поддержки для Армении, который предусматривает снижение пошлин на экспорт армянских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на четыре источника.

По данным издания, Европейская комиссия готовит так называемые автономные торговые меры, направленные на упрощение доступа товаров из Армении на европейский рынок.

Источники газеты утверждают, что инициатива затронет около 20 категорий продукции. Ожидается, что соответствующее предложение будет официально представлено для рассмотрения в ближайшие недели.

При этом, по словам двух собеседников FT, обсуждение может осложнить вопрос армянского коньяка – одного из ключевых экспортных товаров страны. Издание отмечает, что производство коньяка имеет важное значение для Франции, что может вызвать дополнительные дискуссии при согласовании инициативы.

Ранее председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян заявил, что ограничения на экспорт армянской продукции в РФ могут стать причиной снижения ВВП Армении на 2%.