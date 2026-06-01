Папоян: Армения хочет нарастить экспорт продукции в ЕС к концу года в 4-5 раз

Москва1 июн Вести.Армения хочет нарастить экспорт продукции в Евросоюз в 4-5 раз к концу года, заявил журналистам министр экономики республики Геворг Папоян.

Он отметил, что его ведомство представило правительству пакет по поддержке экспорта, в который входят субсидии на логистические затраты. Кроме того, Ереван ведет переговоры с европейцами о предоставлении ими финансовой поддержки, передает агентство ТАСС.

Да, экспорт в ЕС удвоился, но [мы настроены действовать] более агрессивно и намерены в четыре-пять раз увеличить экспорт до конца года... Это фрукты, овощи и продукция обрабатывающей промышленности уточнил Папоян

Ранее Россия вызвала в Москву своего посла в Армении Сергея Копыркина для консультаций из-за действий Еревана, направленных на сближение с Евросоюзом.

Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что его страна стремится стать членом ЕС. В начале 2026 года парламент страны принял в первом чтении законопроект о начале вступления в Евросоюз.

До этого Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия приняли совместное заявление в связи с шагами Армении, в котором призвали ее провести референдум, на котором жители страны должны определить, поддерживают ли они членство в Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС) или курс на вступление в Евросоюз.