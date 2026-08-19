Россия ждет от Армении план по устранению санитарных нарушений Россельхознадзор: РФ готова пересмотреть ограничения на ввоз товаров из Армении

Москва19 авг Вести.Россельхознадзор сообщил о готовности снять ограничения на импорт армянской сельхозпродукции и возобновить поставки товаров в случае соблюдения ведомственных регламентов.

Об этом в ведомстве сообщили "Известиям" в ответ на вопрос, когда Москва сможет снять или смягчить ограничения.

Россельхознадзор ожидает от армянской стороны результатов расследования и информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС рассказали изданию

Россельхознадзор ранее сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через РФ и другие государства ЕАЭС. В ведомстве уточнили, что решение связано с систематическим выявлением карантинных объектов.

Между тем в Минсельхозе назвали безопасность сельхозпродукции важнейшим условием для открытия импорта Россией товаров из Армении, которые попали под ограничения.