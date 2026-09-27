Воздушная тревога в Киеве 27 сентября звучит уже около 13 часов

Воздушная тревога в Киеве приблизилась к рекорду по длительности Воздушная тревога в Киеве 27 сентября звучит уже около 13 часов

Москва27 сен Вести.Воздушная тревога в Киеве 27 сентября суммарно продолжается уже около 13 часов, приблизившись к рекорду. Об этом сообщают украинские СМИ.

С начала суток в столице Украины тревогу объявляли четыре раза.

Абсолютный рекорд был зафиксирован 27 августа 2026 года. Тогда в Киеве за сутки объявили 13 воздушных тревог, а их общая продолжительность составила около 14–15 часов.

Ранее Минобороны России сообщило об ударах по объектам, которые использовались в интересах ВСУ. В частности, речь шла о центре обработки данных компании "Водафон" в Киеве и логистическом центре "Залмер Групп" в Киевской области.

Кроме того, в украинской столице были поражены центры обработки данных компаний "Омега телеком" и "Киевстар".