Журналистка из США доказала участие Starlink Маска в теракте в Старобельске

Журналистка из США доказала причастность компании Маска к теракту в Старобельске Журналистка из США доказала участие Starlink Маска в теракте в Старобельске

Москва27 сен Вести.Американская журналистка Сара Мари Билс смогла рассказать в западных СМИ о теракте ВСУ в Старобельске и доказать причастность к нему компании Starlink, которая принадлежит Илону Маску.

Об этом сообщает ТАСС. В интервью изданию журналистка отметила, что ее коллеги поехали освещать трагедию одними из первых среди западных журналистов.

Мы публиковали и информацию о том, что был замешан Starlink, чтобы все знали и о причастности Илона Маска к этой трагедии. Поэтому мы действительно очень подробно рассказывали о Старобельске сказала корреспондент

Она пояснила, что на Западе есть честные СМИ, которые борются с антиправительственными фейками.

Мари Билс добавила, что "нет ничего ужаснее журналистов, которые создают свои материалы за деньги".

Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа 22 мая. Дроны со взрывчаткой были направлены именно в здания, где ночью спали студенты. В результате погиб 21 человек, еще 65 пострадали.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не забудет преступлений, совершенных Киевом во время ударов по колледжу.