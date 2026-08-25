Лавров: Россия никогда не забудет кровавого преступления Киева в Старобельске

Лавров заявил, что преступление Киева в Старобельске не будет забыто Лавров: Россия никогда не забудет кровавого преступления Киева в Старобельске

Москва25 авг Вести.Россия не забудет преступлений, совершенных Киевом во время ударов по колледжу в Старобельске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с секретарем Святого престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Глава российской дипломатии выразил надежду, что представители Ватикана в переговорах с украинской стороной обратят внимание на преступления, совершенные ВСУ.

Безусловно, мы не забудем никогда и будем добиваться справедливости в связи с кровавым террористическим актом (Владимира - прим. ред.) Зеленского в Старобельске сказал Лавров

Министр напомнил, что среди прочих преступлений на Украине массово запрещают русский язык и культуру, что не практикуется ни в одной стране мира.

Ранее управление Верховного комиссара ООН запросило у России информацию по расследованию удара Киева по колледжу в Старобельске.

Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа 22 мая. Дроны со взрывчаткой были направлены именно в здания, где ночью спали студенты. В результате погиб 21 человек, еще 65 пострадали.