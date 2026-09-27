МО: ВС РФ ударили по ЦОД "Водафон" в Киеве и логистическому центру "Заммлер"

ВС РФ поразили центр обработки данных "Водафон" и логистический центр "Заммлер" МО: ВС РФ ударили по ЦОД "Водафон" в Киеве и логистическому центру "Заммлер"

Москва27 сен Вести.Вооруженные силы Российской Федерации поразили в Киеве центр обработки данных компании "Водафон" – одной из крупнейших организаций, предоставляющих интернет ВСУ, сообщили в Минобороны.

В результате ударов поражены в Киеве - центр обработки данных компании "Водафон", являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе передачи разведывательных данных отметили в военном ведомстве

Кроме того, российские военные нанесли удар по логистическому центру "Заммлер Групп" в селе Красиловка Киевской области, где хранилась и распределялась западная помощь ВСУ.

Также сообщалось, что российские вооруженные силы ночью поразили два склада беспилотников и боевых частей к ним в Николаеве.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести" рассказал, что российские военные стали наносить удары по дата-центрам на Украине, чтобы лишить ВСУ возможности использовать терминалы спутниковой связи Starlink и ограничить работу военной платформы на базе искусственного интеллекта Maven Smart System (MSS).