МО РФ: нанесены удары по складам с БПЛА и частями к ним в Николаеве

ВС РФ поразили склады беспилотников в Николаеве МО РФ: нанесены удары по складам с БПЛА и частями к ним в Николаеве

Москва27 сен Вести.Российские вооруженные силы ночью поразили два склада беспилотников и боевых частей к ним в Николаеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар был совершен с применением БПЛА. Российские военные продолжили атаки по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры, коммуникационным центрам и морским судам, используемым для нужд Вооруженных сил Украины.

В результате ударов поражены... в городе Николаев два склада беспилотных летательных аппаратов и боевых частей к ним говорится в сообщении ведомства

Накануне российские военнослужащие нанесли удары по логистическому центру "Эпицентр", расположенному в Одессе.