Москва27 сенВести.Российские вооруженные силы ночью поразили два склада беспилотников и боевых частей к ним в Николаеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар был совершен с применением БПЛА. Российские военные продолжили атаки по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры, коммуникационным центрам и морским судам, используемым для нужд Вооруженных сил Украины.
В результате ударов поражены... в городе Николаев два склада беспилотных летательных аппаратов и боевых частей к нимговорится в сообщении ведомства
Накануне российские военнослужащие нанесли удары по логистическому центру "Эпицентр", расположенному в Одессе.