ВС РФ нанесли удар по "Эпицентру" в Одессе МО РФ: российские беспилотники атаковали логистический центр в Одессе

Москва26 сен Вести.Российские военнослужащие в течения дня 26 сентября нанесли удары по логистическому центру "Эпицентр", расположенному в Одессе. Об этом сообщило Минобороны России.

ВС РФ в субботу продолжили наносить удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, которые задействованы в интересах украинских боевиков.

Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами нанесено поражение логистическому центру "Эпицентр" в городе Одесса говорится в сообщении ведомства

Уточняется, что логистический центр использовался для хранения и распределения военной продукции, в том числе прибывшей из зарубежных стран.

Кроме того, в порту Одессы был поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ.

Ранее Минобороны также сообщило об ударе по автомобильному мосту в Одесской области. Отмечалось, что по нему перебрасывались грузы военного назначения для ВСУ.