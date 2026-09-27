Москва27 сен Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров своими встречами и выступлениями во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вернул западное меньшинство на землю, напомнив им об историческом контексте, в частности связанным с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По ее словам, Россия открыта к контактам и диалогам, но при этом не позволяет нарушать основные цели и задачи, определенные в соответствии с нормами международного права и российского законодательства, а также в соответствии с реалиями на земле.

И вот в этом смысле я с вами абсолютно согласна, это было возвращение Сергеем Лавровым вот этого… западного меньшинства к реальности. Это было как раз-таки заметно очень и в ходе выступления на Совете Безопасности, который посвящен был ситуации вокруг Украины. И, собственно говоря, на Генеральной Ассамблее – это возвращение в исторический контекст, в исторический поток подчеркнула Захарова

Она отметила, что представители Запада выдергивают исторические фрагменты из той эпохи и контекста, который им нужен, и начинают его модифицировать под свои собственные конъюнктурные интересы.

Это как раз их стратагема. Вот эти их нарративы были полностью разбиты возвращением к дискуссии в исторический контекст и с напоминанием о том, кто же действительно во всем этом виноват и сыграл главенствующую роль, в частности, если мы говорим о ситуации вокруг Украины, и что нужно делать для того, чтобы из этого выходить добавила Захарова

В субботу, 26 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с трибуны ГА ООН в Нью-Йорке и провел заключительную пресс-конференцию по итогам участия в неделе высокого уровня. Министр прокомментировал ситуацию вокруг украинского конфликта, высказался на тему перемещения комплексов С-400 из Турции, призвал освободить удерживаемого в США Николаса Мадуро, а также предупредил о попытках выстраивания в Европе четвертого рейха.