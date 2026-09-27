"Впервые в истории налетов на Москву": МО РФ показало уничтожение "Фламинго" МО РФ показало кадры уничтожения крылатых ракет "Фламинго", летевших к Москве

Москва27 сен Вести.Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С" ВС РФ в ходе отражения атаки ВСУ на Москву в ночь с 19 на 20 сентября сбил три крылатые ракеты "Фламинго". Ролик с боевой работой ПВО опубликовало Минобороны России.

На кадрах запечатлено, как командир расчета под позывным Барнаул отдает приказ сбить крылатую ракету.

Расчет сработал без колебаний: взяли на сопровождение, определили тип как крылатая ракета и ликвидировали воздушную угрозу. Именно расчет "Барнаула" сбил три "Фламинго" – это первый подобный случай за всю историю вражеских налетов на Москву! говорится в сообщении Минобороны РФ

Ранее стало известно, что за неделю российские военнослужащие уничтожили более шести тысяч дронов ВСУ, сбили восемь крылатых ракет типа "Фламинго", а также 12 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 34 управляемые авиабомбы.