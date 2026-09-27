В Нижегородской области супруги погибли, провалившись на авто в карстовый провал

Мечтали умереть в один день: тела супругов нашли в яме в Нижегородской области В Нижегородской области супруги погибли, провалившись на авто в карстовый провал

Москва27 сен Вести.В Нижегородской области муж и жена погибли, провалившись в автомобиле в карстовый провал с водой. Их тела доставали спасатели. Об этом сообщает KP.RU.

Трагедия произошла в районе села Чулково в Вачском районе. Супруги, проживавщие в деревне Казаково, отправились на рыбалку к озеру Ширьма и перестали выходить на связь. Родные забили тревогу и самостоятельно начали поиски, в ходе которых и обнаружили машину.

Внутри находились тела 50-летнего мужчины и 47-летней женщины. Как выяснилось позже, под дорогой, которой пользовались местные жители, родник размыл грунт. Образовалась пустота, и поверхность не выдержала веса машины. Люди оказались в ловушке, из которой не было выхода говорится в сообщении СМИ

По словам близких, у супругов были теплые отношения, знакомым они признавались, что "мечтают погибнуть в один день".