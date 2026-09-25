Силы ПВО сбили более 6 тысяч украинских беспилотников за неделю МО РФ: средства ПВО сбили 6011 беспилотников ВСУ за неделю

Москва25 сен Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшую неделю более 6 тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

Также ПВО сбила 8 крылатых ракет "Фламинго", 12 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 34 управляемые авиабомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 6011 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

Ранее МО РФ сообщило, что силы ПВО сбили за прошедшую ночь 592 украинских дрона.