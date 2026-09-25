МО РФ: за ночь над российскими регионами сбито 592 украинских беспилотника

Силы ПВО уничтожили ночью 592 украинских дрона в небе над регионами России МО РФ: за ночь над российскими регионами сбито 592 украинских беспилотника

Москва25 сен Вести.Силы противовоздушной обороны прошедшей ночью перехватили в небе над регионами РФ 592 беспилотных летательных аппарата киевского режима. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В военном ведомстве отчитались за период с 20.00 24 сентября по 8.00 25 сентября по московскому времени.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 592 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря уточнили в МО РФ

Об отражении атаки киевского режима также сообщали власти регионов. В результате действий ВСУ в Ульяновской области пострадали семь мирных жителей. Среди них есть двое подростков.