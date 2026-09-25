Двое подростков 14 и 17 лет ранены при атаке ВСУ на Ульяновскую область

Среди пострадавших при атаке ВСУ на Ульяновскую область двое подростков Двое подростков 14 и 17 лет ранены при атаке ВСУ на Ульяновскую область

Москва25 сен Вести.В результате атаки ВСУ на Ульяновскую область пострадали двое подростков 14 и 17 лет, сообщили в региональном Минздраве в мессенджере МАХ.

В результате атаки БПЛА пострадали 7 человек, включая двух подростков 17 и 14 лет. Трое пострадавших госпитализированы в стационар, четверо получают необходимую помощь в амбулаторных условиях. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет рассказала министр здравоохранения Мария Шалягина

ВСУ атаковали территорию региона в ночь на 25 сентября, пятницу. Как сообщил губернатор Алексей Русских, зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. Для оперативного устранения последствий создан оперативный штаб.