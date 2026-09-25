Губернатор Русских: в результате атаки БПЛА пострадало 8 человек

В Ульяновской области в результате атаки беспилотников пострадали 8 человек Губернатор Русских: в результате атаки БПЛА пострадало 8 человек

Москва25 сен Вести.На территории Ульяновской области в результате атаки беспилотников Украины пострадали 8 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

Среди пострадавших есть ребенок.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки БПЛА пострадало 8 человек: 7 взрослых и один ребенок написал он в национальном мессенджере

Среди получивших повреждения взрослых пятеро – средней степени тяжести, остальные трое – в легкой. Ребенок в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время ведется оказание медицинской помощи всем пострадавшим.