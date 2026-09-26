Четвертый рейх, С-400 и Украина. Главные заявления Лаврова на ГА ООН Лавров провел пресс-конференцию на Генассамблее ООН. Главные заявления дипломата

Москва26 сен Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу, 26 сентября, выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и провел заключительную пресс-конференцию по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии ГА всемирной организации.

Глава российской дипломатии прокомментировал ситуацию вокруг украинского конфликта, высказался на тему перемещения комплексов С-400 из Турции, призвал освободить удерживаемого в США Николаса Мадуро, а также предупредил о попытках выстраивания в Европе четвертого рейха.

Комментируя тему Украины, Лавров указал, что Евросоюз делает все, чтобы сорвать переговоры и помешать процессу мирного урегулированию конфликта, в котором заинтересованы многие стороны, включая администрацию президента США Дональда Трампа.

Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру констатировал дипломат

Вместе с этим он напомнил, что все раунды переговоров по Украине прекращались не Москвой.

По словам Лаврова, многие западные политики потворствуют режиму Владимира Зеленского, который чествует военных преступников и нацистских коллаборационистов.

Когда [Запад] сегодня стыдливо закрывает глаза на все более явные проявления украинского нацизма, под удар подводятся сами основы ооноцентричного миропорядка указал министр

Глава МИД РФ подчеркнул, что нацизм в Европе возрождается, и Москва видит попытки создания там четвертого рейха.

Не только в откровенной поддержке нацизма Украины проявляется эта тенденция со стороны Европы, но и в том, что, как я сказал в выступлении, что, когда канцлер [Германии Фридрих] Мерц — не один раз, он не оговорился, он несколько раз повторил — он сказал, что наша цель — сделать так, чтобы Германия вновь стала главной военной силой в Европе. Понимает ли он значение слова "вновь" в этой конструкции? задался вопросом министр

Дипломат напомнил, что Россия неоднократно указывала на отсутствие у нее враждебных планов, но именно Европа, по его словам, готовится к вооруженному конфликту с РФ.

Лавров добавил, что спецоперация, которую проводит Россия для защиты жителей Донбасса и Новороссии от истребления киевским режимом, будет доведена до конца, вне зависимости от складывающихся обстоятельств.

Россия продолжает бороться за их безопасность и права, в полном соответствии с буквой и духом устава ООН​​​. Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца заверил министр

Дипломат также высказался о возможности перемещения систем С-400 из Турции. По его словам, Анкара пока не обращалась к Москве с просьбой разрешить передачу комплексов другому государству, и в Турции знают, что не смогут этого сделать без согласия РФ.

Не было такого к нам обращения… Они прекрасно знают, что, если они когда-то захотят эти системы куда-то переместить за пределы своей границы, они этого сделать не могут без нашего официального согласия сказал он

Лавров затронул и тему Ближнего Востока. Глава МИД РФ заявил, что для урегулирования конфликта Москва считает нужным установить доверие в отношениях между всеми государствами Персидского залива, включая Иран, и другими арабскими государствами.

Рецидивы вооруженной конфронтации в зоне Персидского залива и Ормузского пролива продолжаются, несмотря на очевидный всем ущерб для мировой навигации и торговли заявил министр

Дипломат подчеркнул, что Россия вместе с другими проявляющими ответственность странами готова способствовать стабилизации региона.

С трибуны ООН Лавров также потребовал как можно скорее освободить бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, которые удерживаются в США, поскольку это является нарушением международных норм.

Настаиваем на скорейшем освобождении венесуэльского лидера и его супруги и неповторении подобных эксцессов в будущем призвал глава МИД РФ

Неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проходила в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября. В мероприятии участвовали около 130 глав государств и правительств. Российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров.