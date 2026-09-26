Москва26 сенВести.Европейские страны предпринимают всевозможные действия, направленные на срыв перспективы мирных переговоров по Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам российского министра, в продолжении переговорного процесса заинтересованы разные стороны, в том числе администрация президента США Дональда Трампа. Лавров также обвинил западные страны в военной поддержке Киева.
Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктурусказал Лавров
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что предложения о возобновлении переговоров по урегулированию конфликта на Украине и другие соответствующие инициативы остаются на повестке дня. При этом он отметил, что после недавних действий Киева Москва намерена обдумать возможные ответные меры.