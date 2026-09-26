Лавров: страны ЕС делают все для срыва переговоров по Украине

Европа пытается сорвать переговоры по Украине, заявил Лавров Лавров: страны ЕС делают все для срыва переговоров по Украине

Москва26 сен Вести.Европейские страны предпринимают всевозможные действия, направленные на срыв перспективы мирных переговоров по Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам российского министра, в продолжении переговорного процесса заинтересованы разные стороны, в том числе администрация президента США Дональда Трампа. Лавров также обвинил западные страны в военной поддержке Киева.

Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру сказал Лавров

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что предложения о возобновлении переговоров по урегулированию конфликта на Украине и другие соответствующие инициативы остаются на повестке дня. При этом он отметил, что после недавних действий Киева Москва намерена обдумать возможные ответные меры.