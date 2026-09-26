Лавров заявил, что спецоперация будет доведена до конца Лавров: Россия доведет СВО до конца и устранит угрозы безопасности

Москва26 сен Вести.Россия намерена довести специальную военную операцию до конца, угрозы безопасности РФ будут устранены, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам министра, Россия продолжает действия, которые направлены на обеспечение безопасности и прав жителей Донбасса и Новороссии. Лавров подчеркнул, что Москва намерена достичь поставленных целей независимо от складывающихся обстоятельств.

Начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса и Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права, в полном соответствии с буквой и духом устава ООН​​​. Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца сказал Лавров

Министр также подверг критике нынешнее руководство ООН. По его словам, организация не занимает единственно правильную позицию по вопросу Украины – позицию защитника принципов устава организации, но не выборочно, а в их совокупности, полноте и взаимосвязи.