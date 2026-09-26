Лавров: все раунды переговоров по Украине прекращались не Москвой

Лавров рассказал, кто всегда прекращал переговоры по Украине Лавров: все раунды переговоров по Украине прекращались не Москвой

Москва26 сен Вести.Все раунды переговоров по Украине прекращались не Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

Министр отметил, что с российской стороны никогда не было недостатка доверия. Москва была согласна продолжить переговоры в Стамбуле и в Абу-Даби.

Все эти раунды переговоров прекращались не нами, а теми, кто сегодня говорит: "Русские избегают контактов, им нечего сказать" заявил Лавров

Он также указал на неспособность стран Запада к договоренностям в вопросе украинского кризиса.

Ранее Лавров заявлял, что страны Евросоюза делают все, чтобы сорвать перспективы мирных переговоров по Украине.