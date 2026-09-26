Европейские страны готовятся к войне с Россией, заявил Лавров Лавров сравнил заявления ЕС о войне с Россией с самосбывающимся пророчеством

Москва26 сен Вести.Европа готовится к вооруженному конфликту с Россией, хотя РФ неоднократно заявляла, что не собирается воевать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

Министр напомнил, что Россия неоднократно указывала на отсутствие у нее враждебных планов.

Воевать с Европой мы не собираемся, это бред и чушь. Но именно Европа готовится к войне с нами. Они каждый день подтверждают, что вот, максимум к 2030 году, мы, европейцы, должны быть готовы к войне подчеркнул российский министр

Он сравнил подобные заявления с самосбывающимся пророчеством и указал на огромные финансовые вложения в европейский оборонно-промышленный комплекс. При этом, отметил Лавров, если какой-либо авантюрист предложит напасть на Россию, эта война будет короткой.

Ранее президент России Владимир Путин вновь подтвердил, что РФ не готовится к военному конфликту со странами Европы. Те же, в свою очередь, целенаправленно идут на провокацию.