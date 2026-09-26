Москва26 сенВести.Россия настаивает на скорейшем освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Российский министр назвал действия США в отношении Мадуро и Флорес нарушением международных норм и потребовал не допускать повторения подобных ситуаций.
Настаиваем на скорейшем освобождении венесуэльского лидера и его супруги и неповторении подобных эксцессов в будущемсказал Лавров
Мадуро и его супруга были захвачены силами США во время операции в Венесуэле 3 января 2026 года и вывезены в Соединенные Штаты. Согласно последней информации, венесуэльский лидер находится в следственном изоляторе в Бруклине.
Судебный процесс в США над Мадуро и Флорес назначен на 1 июня 2027 года.