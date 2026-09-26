Лавров призвал к скорейшему освобождению Мадуро из-под стражи в США

Лавров заявил, что РФ настаивает на освобождении Мадуро и его супруги Лавров призвал к скорейшему освобождению Мадуро из-под стражи в США

Москва26 сен Вести.Россия настаивает на скорейшем освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Российский министр назвал действия США в отношении Мадуро и Флорес нарушением международных норм и потребовал не допускать повторения подобных ситуаций.

Настаиваем на скорейшем освобождении венесуэльского лидера и его супруги и неповторении подобных эксцессов в будущем сказал Лавров

Мадуро и его супруга были захвачены силами США во время операции в Венесуэле 3 января 2026 года и вывезены в Соединенные Штаты. Согласно последней информации, венесуэльский лидер находится в следственном изоляторе в Бруклине.

Судебный процесс в США над Мадуро и Флорес назначен на 1 июня 2027 года.