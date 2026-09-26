В Персидском заливе продолжаются боестолкновения, заявил Лавров Лавров: в Персидском заливе продолжаются вооруженные конфронтации

Москва26 сен Вести.В Персидском заливе и Ормузском проливе, несмотря на очевидный ущерб для торговли и навигации, продолжаются вооруженные столкновения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке Россия считает нужным установить доверие в отношениях между всеми государствами Персидского залива, включая Иран, и другими арабскими государствами, отметил министр.

Рецидивы вооруженной конфронтации в зоне Персидского залива и Ормузского пролива продолжаются, несмотря на очевидный всем ущерб для мировой навигации и торговли сказал Лавров

Он подчеркнул, что Россия вместе с другими проявляющими ответственность странами готова способствовать стабилизации региона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отверг предложение Ирана по возобновлению судоходства через Ормузский пролив.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что переговоры Ирана и США по этой проблеме невозможны, пока доверие между ними не восстановлено.