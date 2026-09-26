Пезешкиан отказался от встречи с Трампом до восстановления доверия Президент Ирана исключил встречу с Трампом до восстановления доверия

Москва26 сен Вести.Иранский президент Масуд Пезешкиан не встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом, пока доверие между Ираном и США не будет восстановлено. Об этом глава Ирана заявил журналисту телеканала CBS.

Так иранский президент ответил на вопрос корреспондента о том, когда встретится с президентом Соединенных Штатов или пригласит его в Иран с визитом.

Послушайте, прежде всего, вы знаете, какова ситуация в Иране. То, что они сделали с нами и нашим народом, очень расстроило людей охарактеризовал действиях США Пезешкиан

По его словам, организация подобных переговоров крайне затруднительна из-за отсутствия доверия к Вашингтону. Пезешкиан подчеркнул, что США систематически не выполняют взятые на себя обязательства, поэтому диалог на высшем уровне станет возможен лишь после восстановления доверия между странами.

Ранее Пезешкиан подчеркивал, что Тегеран готов к достижению соглашений с США.

Мы проверили это на практике, но это не сработало. США получают желаемое, но не выполняют свои обязательств... Когда мы выполнили свою часть работы, Соединенные Штаты не довели дело до конца пояснил иранский президент

18 сентября Трамп подтвердил, что Тегеран стремится заключить мирное соглашение с Вашингтоном. Американо-иранский конфликт начался 28 февраля, когда авиация США и Израиля нанесли удары по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы в странах Персидского залива и блокировал Ормузский пролив. Конфликт до сих пор не урегулирован.

Глава Белого дома сообщил своим помощникам, что Штаты могут возобновить удары по Ирану после ноябрьских выборов в Конгресс.