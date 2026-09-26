WSJ: Трамп сообщил помощникам, что США могут снова атаковать Иран

СМИ: Трамп рассказал помощникам, что США могут возобновить удары по Ирану WSJ: Трамп сообщил помощникам, что США могут снова атаковать Иран

Москва26 сен Вести.Американский лидер Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану после ноябрьских выборов в американский Конгресс. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что глава Белого дома отказался от предложения Ирана о прекращении огня на семь дней.

Трамп… заявил своим помощникам, что намерен возобновить бомбардировки Ирана после ноябрьских промежуточных выборов говорится в материале

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран передал Вашингтону план, предусматривающий прекращение боевых действий в течение семи дней.

Между тем сам Трамп подчеркивал, что конфликт между США и Ираном завершится после промежуточных выборов в Конгресс. Американский лидер добавил, что Исламская Республика не сможет противостоять Штатам дольше обозначенного им срока.