Москва25 сен Вести.Иран передал США план, предусматривающий прекращение боевых действий в течение семи дней. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает The New York Times.

Отмечается, что новый план во многом повторяет условия меморандума о взаимопонимании, подписанного в июне, но вскоре утратившего силу. Однако новый план рассчитан на гораздо более быстрое продвижение к переговорам.

Через посредников мы представили Соединенным Штатам план, согласно которому, если будут выполнены определенные условия, Ормузский пролив будет открыт к концу седьмого дня, и переговоры возобновятся сказал Аракчи

Согласно плану, в течение семи дней должны прекратиться все боевые действия, включая конфликт в Ливане. США также должны разморозить иранские активы на сумму не менее 12 миллиардов долларов, отменить санкции в отношении нефти из Ирана и снять военно-морскую блокаду Исламской Республики.

На седьмой день Тегеран предлагает открыть Ормузский пролив. После этого США и Иран должны немедленно начать всесторонние переговоры по иранской ядерной программе.

Американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил журналистам, что администрация США ведет через посредников позитивные и конструктивные дискуссии, однако не намерена торопиться с заключением соглашения.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан предположил, что США могут вернуться к соблюдению меморандума о взаимопонимании до промежуточных выборов в Конгресс, которые назначены на 3 ноября 2026 года.