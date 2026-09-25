Пезешкиан: Иран готов к договоренностям вне зависимости от выборов в США

Пезешкиан: Иран готов договариваться с любым законным правительством США Пезешкиан: Иран готов к договоренностям вне зависимости от выборов в США

Москва25 сен Вести.Иран не отталкивается от промежуточных выборов в Конгресс США и готов к договоренностям с любым законным правительством Соединенных Штатов. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

Он отметил, что Исламская Республика не желает воевать, но будет решительно защищаться.

Мы не имеем к этому никакого отношения и не исходим ни из каких американских выборов. Если нынешнее американское правительство в рамках международного права желает достичь соглашения, пожалуйста сказал Пезешкиан в интервью американскому телеканалу Fox News

Он также подчеркнул, что именно Вашингтон должен выбрать, хочет ли он продолжать конфликт или завершить его.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран рассчитывает, что к власти в США вернутся представители Демократической партии, которые позволят Тегерану иметь ядерное оружие.