Москва25 сенВести.Соединенные Штаты должны определиться, хотят ли они положить конец противостоянию с Ираном. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в интервью для Fox News.
По его словам, Тегеран не хочет продолжать конфликт.
Именно Америка должна выбрать, хочет ли она завершить это или нетсказал Пезешкиан в интервью телеканалу Fox News
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что есть все условия для достижения мирной сделки по иранскому конфликту. Он добавил, что об этом говорят многие