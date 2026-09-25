Пезешкиан: США должны решить, завершить конфликт или нет

Пезешкиан: США должны выбрать, хотят ли они завершить конфликт Пезешкиан: США должны решить, завершить конфликт или нет

Москва25 сен Вести.Соединенные Штаты должны определиться, хотят ли они положить конец противостоянию с Ираном. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в интервью для Fox News.

По его словам, Тегеран не хочет продолжать конфликт.

Именно Америка должна выбрать, хочет ли она завершить это или нет сказал Пезешкиан в интервью телеканалу Fox News

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что есть все условия для достижения мирной сделки по иранскому конфликту. Он добавил, что об этом говорят многие