Трамп: есть предпосылки для урегулирования конфликта с Тегераном

Трамп рассказал, что США готовы к мирному урегулированию конфликта с Ираном Трамп: есть предпосылки для урегулирования конфликта с Тегераном

Москва22 сен Вести.На данный момент есть все условия для достижения мирной сделки по иранскому конфликту, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

По словам американского президента, об этом говорят многие.

Об этом Трамп сообщил в ходе выступления на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где состоялась его встреча с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В состав совета, как известно, входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

Президент США также напомнил о переговорах его зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стивена Уиткоффа с посредниками по Ирану, отметив, что исламская республика должна принять условия Вашингтона.

Другой вариант не является приемлемым ни для кого подчеркнул Трамп

Ранее американский лидер заявил, что решает, стоит ли ему заключать сделку с Ираном или следует уничтожить Исламскую Республику.

Он отметил, что соглашение может позволить Ирану восстановиться, однако не исключен и другой исход событий.