Трамп: предстоит решить, пойти ли на сделку с Ираном или уничтожить его

Трамп заявил о выборе между сделкой с Ираном и уничтожением республики Трамп: предстоит решить, пойти ли на сделку с Ираном или уничтожить его

Москва22 сен Вести.Президент США Дональд Трамп решает, стоит ли ему заключать сделку с Ираном или следует уничтожить Исламскую Республику. Об этом он заявил в ходе своего выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Американский лидер отметил, что соглашение может позволить Ирану восстановиться, однако не исключен и другой исход событий.

Мне предстоит принять важное решение: будет ли заключена сделка с Ираном, которая позволит ему восстановиться и построить страну, гораздо более великую, чем когда-либо прежде... Или уничтожить Исламскую Республику, причем сделать это быстро сказал Трамп

При этом президент уверен, что соглашение с Тегераном может быть достигнуто после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. По его словам, Иран ожидает результатов голосования в США.

Трамп также напомнил, что Исламская Республика неоднократно отказывалась от предложений США по ядерной программе. Президент утверждает, что Вашингтон предлагал Тегерану экономическое сотрудничество в обмен на сворачивание ядерной программы и прекращение поддержки терроризма.

Я никогда не допущу, чтобы Иран получил ядерное оружие. Вступив в должность в прошлом году, я немедленно начал переговоры с Ираном и предложил им полноценное экономическое сотрудничество в обмен на сворачивание их ядерной программы и прекращение поддержки террора. Но они отказались заявил Трамп

Американский президент добавил, что впоследствии вновь призывал Тегеран заключить соглашение, однако, по его словам, Иран отверг предложение.

Трамп также высказался об украинском конфликте. Президент США заявил, что рассчитывает на его урегулирование.