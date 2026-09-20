Трамп заявил, что находится на стадии принятия решения по Ирану

Трамп анонсировал принятие решения по конфликту с Ираном Трамп заявил, что находится на стадии принятия решения по Ирану

Москва20 сен Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил телеканалу Fox News, что находится на стадии принятия решения по вопросу конфликта с Ираном.

По словам журналиста Fox News Трея Йингста, Трамп назвал три варианта развития событий: заключить сделку с Ираном, ослабить его или уничтожить.

Он [Трамп – прим.ред.] сказал Fox News, что он на стадии принятия решения и что в не столь отдаленном будущем будут происходить очень крупные события сказал журналист

Ранее сообщалось, что Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров.