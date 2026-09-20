Москва20 сенВести.Президент США Дональд Трамп сообщил телеканалу Fox News, что находится на стадии принятия решения по вопросу конфликта с Ираном.
По словам журналиста Fox News Трея Йингста, Трамп назвал три варианта развития событий: заключить сделку с Ираном, ослабить его или уничтожить.
Он [Трамп – прим.ред.] сказал Fox News, что он на стадии принятия решения и что в не столь отдаленном будущем будут происходить очень крупные событиясказал журналист
Ранее сообщалось, что Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров.