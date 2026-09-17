Трамп заявил, что ему предстоит принять важное решение по Ирану

Трамп сообщил о предстоящем переломном решении по Ирану Трамп заявил, что ему предстоит принять важное решение по Ирану

Москва17 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре ему предстоит принять важное решение по Ирану.

Ранее издание Axios информировало, что Трамп на следующей неделе собирается обсудить на полях Генассамблеи ООН дальнейшие шаги по Ирану и план на послевоенный период.

Трамп в беседе с Axios отметил, что может принять любое решение по Ирану.

Мне предстоит принять важное решение. Хочу ли я пойти туда и уничтожить их или нет? Это важное решение сказал американский лидер

Портал Axios ранее писал, что в США готовят послевоенную стратегию, которая предусматривает сдерживание Ирана странами региона на фоне дальнейшей нормализации отношений Израиля и его соседей.