Москва17 сен Вести.Белый дом разрабатывает послевоенную стратегию, которая предусматривает усилия региональных союзников по сдерживанию Ирана на фоне расширения нормализации отношений между Израилем и его соседями. Информацию об этом опубликовал портал Axios, ссылаясь на свои источники.

По данным собеседников портала, разработка планов пока находится на ранней стадии. Отмечается, что Штаты хотят определить свой подход к Ближнему Востоку после окончания войны с Ираном в последние два года президентского срока главы Белого дома Дональда Трампа.

Сам американский лидер, как следует из материала, намерен на следующей неделе встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Как предполагается, политики будут обсуждать ситуацию в регионе.

На встрече с избирателями в Северной Каролине Трамп допустил возможность разрешения конфликта с Ираном до начала промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2026 года. по словам главы Белого дома, итогом продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке станет "очень хороший финал" для американцев.