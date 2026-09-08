CNN: США могут сократить контингент на Ближнем Востоке после войны с Ираном

В США обсуждают сокращение своего военного присутствия на Ближнем Востоке CNN: США могут сократить контингент на Ближнем Востоке после войны с Ираном

Москва8 сен Вести.Возможность сокращения американского контингента на Ближнем Востоке после завершения конфликта с Ираном обсуждается в разведсообществе США и Пентагоне. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на шесть своих осведомленных источников.

В Пентагоне и разведке сейчас пытаются понять, какой масштаб сокращения американского присутствия в регионе будет достаточным для президента США Дональда Трампа.

В последнее время в военных ведомствах и разведывательном сообществе ведутся тихие дискуссии о сокращении числа военных и объектов, обычно размещенных на Ближнем Востоке, если администрации Трампа удастся закончить конфликт с Ираном отмечает CNN

Два из шести источников рассказали CNN, что отозванные во время конфликта из региона агенты ЦРУ сейчас получили приказы о возвращении на Ближний Восток. Также Пентагон рассматривает варианты усиления защиты американских военнослужащих, которые останутся служить в регионе Персидского залива после окончания американо-иранского конфликта. В частности, ряд военных объектов армии США для защиты от атак беспилотников и ракет планируется заглубить или перевести в подземные укрытия. Один из американских чиновников отметил, что об уязвимостях американских позиций было известно и ранее, но никто не предпринимал из-за этого каких-либо мер.

США и Израиль 28 февраля 2026 года атаковали ряд объектов на иранской территории. Иран ответил на агрессию ракетными обстрелами американских баз и перекрытием Ормузского пролива. Тегеран и Вашингтон в середине июня договорились о перемирии, но затем оно было нарушено. США продолжают периодически наносить удары по Ирану. Также Вашингтон усилил санкционное давление на Тегеран.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил об испытании новой противокорабельной ракеты прямо над американским авианосцем.

Экс-шеф Пентагона Леон Панетта спрогнозировал, что конфликт с Ираном может продлиться еще полгода.