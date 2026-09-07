В Иране сообщили об испытании противокорабельной ракеты над авианосцем США

Иран испытал противокорабельную ракету над авианосцем США В Иране сообщили об испытании противокорабельной ракеты над авианосцем США

Москва7 сен Вести.Иран впервые испытал противокорабельную ракету над авианосцем США, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, передает телеканал Press TV.

Резаи заявил, что 48 часов назад Иран впервые испытал иранскую противокорабельную ракету прямо над американским авианосцем отмечает Press TV

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о применении баллистических ракет против американских кораблей. Целями ударов стали авианосец и эсминец Военно-морских сил (ВМС) США.

Между тем бывший шеф Пентагона Леон Панетта заявил, что конфликт между Вашингтоном и Тегераном может продлиться еще полгода.