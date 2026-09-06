Экс-глава Пентагона заявил, что война США и Ирана может продлиться еще полгода Экс-глава Пентагона: конфликт США с Ираном может продлиться еще полгода

Москва6 сен Вести.Вооруженное противостояние США и Ирана может продлиться еще полгода, заявил бывший шеф Пентагона (2011-2013) и экс-директор Центрального разведывательного управления США (2009-2011) Леон Панетта в интервью британскому изданию The Guardian.

Я думаю, что есть вероятность того, что эта война продолжится еще шесть месяцев и не будет урегулирована. Ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты и Иран оказались в ужасном тупике. Есть очень мало доступных способов положить конец этой войне сказал он

По его словам, присутствуют серьезные риски того, что администрация президента США Дональда Трампа может быть втянута в "вечную войну на Ближнем Востоке". Панетта считает, что Вашингтон в очередной раз развязал "неудачную войну", схожую с теми, которые велись в Ираке и в Афганистане. Экс-глава Пентагона убежден, что противники "видят слабость" действующего руководства США, которое не может обеспечить безопасность своей страны.

Панетта считает, что Трамп "сам загнал себя в тупик", из которого, по его мнению, есть три варианта выхода. Первый - констатировать провал войны и вывести войска, однако он считает такой вариант почти нереальным. Второй - ограничиться авиаударами без эскалации, но это чревато затяжным конфликтом. Третий - установить контроль над Ормузским проливом, чтобы лишить Тегеран его главного козыря.

Ранее американские военные нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам.