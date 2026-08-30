В Пентагоне боятся снижения боеготовности ВС США из-за войны с Ираном, пишут СМИ WP: военные предупредили Хегсета о снижении боеготовности из-за войны с Ираном

Москва30 авг Вести.Высокопоставленные военные руководители Пентагона отговаривают главу ведомства Пита Хегсета от продолжения крупных операций против Ирана, поскольку опасаются, что они снизят боеготовность Вооруженных сил США. Об этом заявила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что Хегсет продолжает стягивать ресурсы и личный состав на Ближний Восток с различных направлений и планирует держать ряд из задействованных там подразделений до 2027 года и даже дольше.

Руководители Европейского, Индо-Тихоокеанского и Южного командований ВС США, а также командующий Военно-морскими силами США выразили [Хегсету] "несогласие" (non-concur) - то есть не согласились с распоряжением министра продлить пребывание своих сил, однако все равно обязались его выполнить написала WP

Свою позицию военные обосновали тем, что конфликт с Ираном "ограничил их способность выполнять собственные задачи и обеспечивать необходимую боевую подготовку".

В целом военное руководство считает, что за эти шесть месяцев операция против Ирана стала слишком тяжелой нагрузкой, которая длится уже слишком долго резюмировали журналисты

Ранее газета The Guardian заявила, что война США с Ираном вызвала финансовый кризис в американской армии. Из-за нехватки средств ВМС США были вынуждены использовать деньги, предназначенные для выплат военнослужащим, на покрытие боевых расходов.