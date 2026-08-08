Военные США убеждают Белый дом завершить конфликт с Ираном CNN: военные США задумались над завершением конфликта с Ираном

Москва8 авг Вести.Вашингтону следует искать пути завершения конфликта с Ираном, поскольку обострение может привести к ухудшению обстановки ввиду исчерпания успешных военных стратегий и нехватки боеприпасов, считает глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США (аналог Генштаба) генерал ВВС Дэн Кейн, сообщает телеканал CNN.

Кейн уже несколько недель "ищет способ выйти из этого конфликта" и пытается убедить в такой необходимости Белый дом, отмечает CNN.

Генерал провел несколько закрытых встреч с ключевыми членами администрации США, в том числе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, чтобы показать президенту США Дональду Трампу все риски и тупиковость обострения конфликта. Кейн хочет убедиться, что ключевые советники Трампа разделяют это мнение, уточняет CNN.

В военных и разведывательных кругах США растет понимание ограниченности роли авиации в конфликте с Ираном. Решающая победа возможна только через полномасштабную наземную операцию, однако Трамп и его окружение отказываются от такого шага из-за риска больших потерь. Кейн придерживается этой же точки зрения.

Серьезным сдерживающим фактором для продолжения конфликта стало истощение арсеналов высокоточных ракет и систем ПВО в США. Американские военные уверены, что воздушные удары по инфраструктуре Ирана не приведут к капитуляции страны, но могут спровоцировать ответные атаки на союзников США в Персидском заливе.

CNN отмечает, что Кейн доносит до Белого дома мнение, что у этого конфликта нет простого военного решения, спустя шесть месяцев после начала боевых действий.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может заключить соглашение о временном прекращении огня с Ираном на срок от 30 до 60 дней. Это может произойти уже сегодня или завтра.

Трамп приказал 2 августа отменить новые удары по Ирану в связи с возможной сделкой об урегулировании конфликта. Соглашение подразумевает открытие Ормузского пролива и достижение договоренности по иранской ядерной программе.

Между тем Иран и Оман согласовали маршруты для прохождения судов через Ормузский пролив.