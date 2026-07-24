Трамп обсудил с советниками усиление ударов по Ирану NYT: Трамп провел совещание о нанесении масштабного удара по Ирану

Москва24 июл Вести.Президент США Дональд Трамп провел совещание с советниками и высшим руководством, обсудив нанесение масштабного удара по Ирану после срыва перемирия и гибели американских военных. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В пятницу президент [США Дональд] Трамп провел встречу с высшими советниками и ключевыми членами своего кабинета, чтобы решить, стоит ли усиливать военные удары по Ирану сказано в материале

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность массированной атаки на Иран. Американский лидер подчеркнул, что удары будут масштабнее, чем прежде.