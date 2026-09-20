Резаи: Иран передал США семь условий для начала любых переговоров

Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров Резаи: Иран передал США семь условий для начала любых переговоров

Москва20 сен Вести.Иран передал США семь условий для начала любых переговоров, Вашингтон должен принять их, если хочет выйти из затруднительного положения, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в соцсети Х.

Иран выдвинул семь условий для начала любых переговоров с правительством США. Послание Тегерана ясно и недвусмысленно: если Вашингтон хочет выбраться из трясины, которую сам же и создал, и избежать втягивания в нее, у него нет иного выбора, кроме как принять условия Ирана подчеркнул Резаи

В список условий Ирана входят, в том числе, прекращение войны на всех фронтах, разблокировка замороженных иранских активов, а также отмена блокады иранских морских портов.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США не знают, как завершить конфликт с Ираном и не потерять лицо.

Ситуация может привести к утрате Вашингтоном союзников на Ближнем Востоке, а Иран оказался для США нелегким противником, подчеркнул Небензя.