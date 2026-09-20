Москва20 сенВести.Иран передал США семь условий для начала любых переговоров, Вашингтон должен принять их, если хочет выйти из затруднительного положения, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в соцсети Х.
Иран выдвинул семь условий для начала любых переговоров с правительством США. Послание Тегерана ясно и недвусмысленно: если Вашингтон хочет выбраться из трясины, которую сам же и создал, и избежать втягивания в нее, у него нет иного выбора, кроме как принять условия Иранаподчеркнул Резаи
В список условий Ирана входят, в том числе, прекращение войны на всех фронтах, разблокировка замороженных иранских активов, а также отмена блокады иранских морских портов.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США не знают, как завершить конфликт с Ираном и не потерять лицо.
Ситуация может привести к утрате Вашингтоном союзников на Ближнем Востоке, а Иран оказался для США нелегким противником, подчеркнул Небензя.