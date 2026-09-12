Москва12 сенВести.Иран не желает вести переговоры с США, пока Вашингтон не примет условия Тегерана. Об этом сообщил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи на своей странице в соцсети X.
Никаких переговоров. Пока условия Ирана не будут приняты, переговоры бессмысленнынаписал Азизи
Ранее профессор кафедры экономики и экономической географии стран Азии и Африки ИСАА МГУ Ренат Карамузов рассказал о значении Ирана для меняющейся новой логистики Евразии.