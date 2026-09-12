Азизи: Иран не намерен вести переговоры с США, пока те не примут его условия

Азизи: пока условия Ирана не будут приняты, переговоры с США бессмысленны Азизи: Иран не намерен вести переговоры с США, пока те не примут его условия

Москва12 сен Вести.Иран не желает вести переговоры с США, пока Вашингтон не примет условия Тегерана. Об этом сообщил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи на своей странице в соцсети X.

Никаких переговоров. Пока условия Ирана не будут приняты, переговоры бессмысленны написал Азизи

Ранее профессор кафедры экономики и экономической географии стран Азии и Африки ИСАА МГУ Ренат Карамузов рассказал о значении Ирана для меняющейся новой логистики Евразии.